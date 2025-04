Riik teeb Enefitiga sammu tagasi. Aga edasi?

Hästi, rahvaaktsia Enefit Green kaob börsilt. Mispärast ja mida see tähendab, seda on Äripäev nüüdseks paljude nurkade alt kajastanud. Värske lugu räägib sellest, et börsilt ärakolimine muutis 2021. aasta sügisel kaasatud 175 miljonit eurot sisuliselt laenuks, ent paraku väga kalliks laenuks