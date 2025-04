Tagasi 01.04.25, 16:03 Märtsis vaesusin 40 000 euro võrra Kui veebruaris õnnestus portfell hoida üsnagi muutumatu, siis märtsis sain korraliku sahmaka ja portfellist kadus üle 40 000 euro.

USA presidendi Donald Trumpi käigud on tekitanud investorites hirmu ja ebakindlust tuleviku ees, mis on toonud kaasa ka müügisurve tehnoloogiasektoris. Foto: Reuters/Scanpix

Märtsis jätkus veebruari lõpu suurem sula ja praegu ei paista ka ühtegi head uudist, mis võiks minu portfelli taas kõrgemale upitada. Hetkeks tundus, et turud on taastumas märtsi alguse langusest, kuid viimastel päevadel on USA tehnoloogiasektor taas võtnud sisse suurema langushoo.