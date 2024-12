Tagasi 04.12.24, 06:00 “Mündiäri lüpsab mu vanaema rahast tühjaks.” Ahastuses lapselaps ei saa pealetükkivate müüjate vastu “Eesti Mündiäri on saatanast ja lüpsab mu vanaema juba vähemalt kümme aastat rahast tühjaks,” põrutab 92aastase vanaema lapselaps. Kõrge eani töötanud vanaema, kellel varem ei olnud rahalisi raskusi, on nüüd sugulastele võlgu.

“Minu kasuemale on ta umbes 12 000 eurot võlgu ja ilmselt on ta omadega miinuses veel rohkem,” arvab Kaisa (nimi muudetud, isik toimetusele teada), kes ütleb, et proovib olukorrast rääkides emotsioonid kõrvale jätta. See on talle raske, kuna münte, mida tema vanaema kokku ostab, peavad asjatundjad lihtsalt öeldes mõttetuteks.