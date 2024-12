Tagasi 15.12.24, 12:00 Elu nagu filmis: laostunud Bali väikeettevõtja sai tänu eestlastele taas oma äri käima Filmis “Söö, palveta, armasta!” tegi Julia Robertsi kehastatud peategelane oma rikaste sõprade hulgas annetuskampaania, et vaesele Bali naisele maja osta. Laostunud Bali väikeettevõtjaga juhtus tema üllatuseks sarnane imelugu, kui lahked eestlased talle aastapalga suuruse summa annetasid.

Bali on tuntud kui kaunis troopiline saar, mida armastavad nii turistid kui ka diginomaadid. Kes sinna satub, kogeb omal nahal balilaste sõbralikkust ja lahkust ning saar on tuntud ka selle poolest, et seal on eurooplaste, ameeriklaste ja austraallaste mõistes elu odav.