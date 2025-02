Tagasi 05.02.25, 15:41 Teenetemärgi saanud lihatööstur: “Ma ei oskagi elus muud teha kui tööd” Presidendilt sai teenetemärgi Otepääle lihatööstuse püsti pannud Maie Niit, kes ei tahtnud õnnitlust uskuma jääda.

„Ma ei saanud teenetemärki, vaid elutööpreemia,“ arvas Niit ilmselt, et ajakirjanik on sõnad sassi ajanud. Elutööpreemia sai Niit tõesti, aga see juhtus möödunud aastal, kui endine peaminister Kaja Kallas selle Niidule EY Eesti Aasta Ettevõtja galal üle andis.

Õnnitlus riigi teenetemärgi puhul tuli Niidule väga ootamatult. „Mida te räägite? See on natuke üleliia,“ kostis Niit õnnitlusse ikka veel kahtlevalt suhtudes. „Ma ei usu seda! Ma ei ole ju midagi teinud … Tegin suurfarmist lihatööstuse. Nüüd pole midagi muud kui kebi hauda ja kogu lugu!“

Pärast Äripäevalt saadud kõne rääkis Niit Lõuna-Eesti Postimehele, et arvas, et tegu on naljaga. „Viis minutit tagasi sain teada ja ei uskunud. Mõtlesin, et see on nali.“

Töö on kõik