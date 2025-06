Tagasi 26.06.25, 06:00 Notarite uksed kuluvad, firmad valmistuvad hinnatõusuks: maksutõus tõi hullud päevad “Kui te helistasite, ma olin notaris, ja praegu ma samamoodi suundun sinna,” ütles kinnisvarabüroo LVM Kinnisvara juhatuse liige ja maakler Ingmar Saksing. Enne 1. juuli käibemaksutõusu on tal palju tööd, kuid sarnast buumi ei näe mitte kõik ettevõtjad, kes midagi müügiks pakuvad.

Viie päeva pärast tõuseb käibemaks senise 22 protsendi pealt 24 protsendile. Kinnisvaras on see toonud nii aktiivse kevadsuve, et Ingmar Saksing on mõelnud, kuidas saaks kõike veel kiiremini ära teha: tehniliselt saaks ju kaugtõestamise kaudu ka kahte tehingut samal ajal kinnitada, kui erinevatest seadmetest sisse logida, teoretiseeris ta.

Kuna tehing läheb teisipäevast alates kallimaks, näevad kõik vaeva, et saaks klientidega notaris ära käia. “Teeme väga intensiivselt neid pingutusi, et klient saaks vara selle hinnaga, nagu on kokku lepitud,“ lausus Saksing.