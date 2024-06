Perefirma asutaja näeb eelist läbipõimunud lähi- ja ärisuhetes

Juustukuningate kaasasutaja ja Eesti Pereettevõtjate Liidu president Merit Miller usub, et kriisist tulevad paremini välja perefirmad. Foto: Rhe Kram

“Äri- ja peresuhted on nii läbi põimunud, et mul ei ole valemit, kuidas neid lahus hoida, aga ma usun, et see on hoopis eelis ja annab võimaluse kriisides operatiivselt tegutseda,” jagab Eesti Pereettevõtjate liidu president ja pereettevõtte Juustukuningad kaasasutaja Merit Miller.

Miller on 12 aastat tegutsenud pereäris koos abikaasa, poja, minia ja ka teiste pereliikmetega, aga hoolimata pikast staažist ei ole ta leidnud valemit, kuidas töö ja eraelu piiri mitte häguseks lasta.

“Kui ikka mingi hea idee tuleb, siis hoolimata laupäeva õhtust me lihtsalt räägime sellest,” räägib Miller enda perekonna kogemusest. Küll aga tõdes ta, et nad on püüdnud teha kokkuleppeid, et näiteks jõululauas tööst ei räägi.

Piiride kehtestamine on Meriti sõnul keeruline, kuna see on annan-ja-võtan-situatsioon. Võti peitub tema sõnul hoopis üksteise mõistmises ja usaldamises. Niipea kui hakatakse üksteist kontrollima, läheb energia valeks. Tundide ja minutite lugemine või töö kirjelduse ülevaatamine ei tundu Meriti jaoks õige, kuna vähemalt tema peres on poeg valmis ka enda puhkuse või vabade päevade arvel alati keerulisi olukordi lahendama.

Pereettevõtlusele keskenduvas saates tuli ka jutuks, et perevälistele töötajatele võib selline loomulikult kulgev töögraafik silma hakata ja küsimusi tekitada, kuna töötajad ju teavad, kust lähevad vereliinid. Merit tõdes, et vanema pojaga vesteldes on tulnud välja, et ta tunneb endal neid lisasilmi kuklas, aga Robert on tunnistanud, et see paneb teda hoopis veel rohkem pingutama.

Merit rõhutas, et hägustel piiridel on ka oma plussid. “Praegu on väga aktuaalne teema, et kuidas ettevõte kriisides hakkama saab. Ma arvan, et pereettevõtte üks selge tugevus ongi vastupidavus kriisides. See tulenebki täielikust ettevõttele pühendumusest,” toob Merit Eesti pereettevõtjate kogemuse põhjal välja ka häguste piiride positiivse külje.

Juustukuningad on pereettevõtete kohanemisvõimet ja tugevust raskel hetkel ka omal nahal tunda saanud. Ta jagas “Võitjate põlvkondade” saates väga eheda emotsiooniga, kuidas ta tundis nende pereettevõtet tabanud kommunikatsioonikriisi ajal tugevalt ühise perena kokku võtmise tunnet ja hästi ühtse löögirusikana toimetamist.

“See oli väga raske situatsioon tagantjärele mõeldes, aga see kirg ja energia, mis sellega kaasa tuli, saab tulla ainult perest. Ei saa ju paluda enda palgatöötajal teha öösel kella kolmeni kodulehe arendusi, et nelja päevaga uus müügikeskkond luua. Pereliikmetelt me ootamegi rohkem ja see toimis, kuna me saime üheskoos sellest kriisist üle,” rõõmustas Juustukuningate asutaja.

Saates “Võitjate põlvkonnad” tuleb veel juttu sellest, mis seisus Eestis pereettevõtlus on, miks kestavad pereettevõtted keskmiselt ainult kolm põlvkonda ja kuidas toetada laste sujuvat sisenemist pereettevõttesse.

Saadet juhib Jana Palm.

