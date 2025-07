Äripäevale avanes imetlusväärse erakogu uks: seninägemata Arraku altarimaal ja 30 aastat puhast kirge

Tunnustatud psühholoogi ja psühhoterapeudi Atali Stahlman i kodu seintel on ruumi üsna ahtalt järel. Kõik on kunstitaieseid täis. Imetabane on tema arvatavasti suurim erakätes olev Jüri Arraku loomingu kogu. Nende seas on võimsaid seninägemata teoseid.