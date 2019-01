Catering-firmade TOPi võitja kasvu tõi eesistumine

Carmen Catering jõudis 2017. aastal tööprotsesside arenguga uuele tasemele ning ettevõte otsis võimalusi, kuidas oma tööd efektiivsemalt teha, rääkisid Argmar Grupi juhatuse liige ja omanik Argo Koppa ning tegevjuht Sten Kosina. Sealjuures mõistsid nad, et suur hulk partnereid tähendab ka suurt ajakulu ning seega oli mõistlik tarnijate hulka vähendada.

Argmar Grupi tegevjuht Sten Kosina (vasakul) koos ettevõtte asutaja, juhatuse liikme Argo Koppaga. Foto: Andres Raudjalg

Kui vaadata tagasi 2017. aastale, siis tolle aasta tulemused kasvasid märkimisväärselt. Millest oli tingitud nii suur kasv? See aasta oli meie jaoks väga hea aasta. Meie mahud kasvasid kolmel olulisel põhjusel: esmalt võitsime hanke Eesti Euroopa eesistumise teenusepakkuja leidmiseks. Teiseks otsustasime selle hanke võidu järel, et me ei loobu seepärast ühestki n-ö tavatööst – pingutasime ja tegime kõik ära. Kolmandaks läks korralikult käima meie koostöö Saku Suurhalliga, kus toimub palju rahvarohkeid ja väga eripalgelisi üritusi, mis just 2017. aastal kasvatas meie mahtusid. Saku Suurhallis asub ka Carmen Cateringi köök ehk siis tegemist on omamoodi strateegilise partnerlusega.