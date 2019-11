Finantsnõustajate TOP: võitjaks tõstis neli suurt diili

Äripäeva finantsnõustajate edetabeli võitnud Superia Corporate Finance OÜ nõustab peamiselt ettevõtete müügipoolt Eestis, Lätis ja Leedus, ettevõtte viis partnerit on Henrik Igasta, Arvo Hallik, Margus Rosenstein, Lauris Balga ja Šarūnas Skyrius.

Superia Corporate Finance OÜ viiest partnerist kolm. Vasakult Arvo Hallik, Margus Rosenstein ja Henrik Igasta. Foto: Liis Treimann

Küsimuse peale, et miks on Superia peamiselt keskendunud ettevõtete müügipoole peale, vastas Henrik Igasta: “Sest ostupool on enamasti loterii.” Ning selgitas konkreetselt: “Kui omanik on võtnud otsuse vastu, et nendel tingimustel ta müüb ja tingimused on meie arvates mõistlikud, siis seda tööd oleme valmis ette võtma.”