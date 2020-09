Maksuvõlglaste TOP: sellist jama ei osanud ette näha!

Maksuvõlglaste nimekirja sattunud Narva turvafirma Rapid Security juht Vallo Põldma möödunud aastal esinemas ehituskonverentsil. Põldma usub, et võlgnevus saab peagi tasutud. Foto: Raul Mee

Värskest maksuvõlglaste TOPist leiab varem Panama paberites figureerinud salapärase Denis Koštšejevi, kes on suutnud seitsme kuuga tekitada kahele ettevõttele kokku 4 miljoni euro suuruse maksuvõla.

"Mul ei ole väga mugav sellest rääkida – see on mulle valus teema," ütleb Koštšejev. Võlglaste nimekirjas on aga hulk firmasid, kelle võlg on tekkinud just nüüd, koroonakriisi ajal.