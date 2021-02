Äripäeva audiitorite TOP: majandustulemuste kuvamine reaalajas on tulevik

Grant Thornton Balticu juht Mart Nõmper usub, et majanduskeskkond saab olla veel läbipaistvam. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Äripäeva audiitorite TOPis on kolmandaks tulnud ettevõtte Grant Thornton Balticu juht Mart Nõmper ütleb, et avatust võiks Eesti majanduses rohkem olla ja majandusaasta aruannete info ei peaks maksumüüri taga kinni olema.

Majandusaasta aruande esitamata jätnud ettevõtete karistamine pole tema hinnangul mingi lahendus: „Mina isiklikult ei usu, et kui riik teeks ettevõtjatele 150 miljonit eurot trahvi, siis see trahviraha üldse laekuks.“ Ent kui majanduskeskkond oleks nii läbipaistev, et turg ise reguleeriks majandusaasta aruannet mitte esitanud ettevõtted välja, siis see võiks aruannete esitamist parandada küll.