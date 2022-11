E-turunduse TOPi võitja: jälgime suure huviga India turgu

Leadgidi omanik Ksenia Kostina sõnas, et eelmisel aastal kasvasid nad enim Kasahstanis, suurendasid klientide osakaalu Poolas ja Hispaanias, sisenesid Slovakkia ja Gruusia turule ning leidsid kliendid Filipiinidelt ja Singapurist.

Finantssektorile keskendunud reklaamiplatvormi Leadgidi omanik Ksenia Kostina sõnas, et tegutsevad 35 riigis üle maailma ning Eesti turg moodustab seejuures nende müügitulust alla 20 protsendi. Tema sõnul kasvas nende müügitulu eelmisel aastal pea kahekordseks ja puhaskasum enam kui kolmekordseks.

Leadgidi (juriidilise nimega Smart City OÜ) omanik ja juhatuse liige Ksenia Kostina tutvustas, et Leadgid on rahvusvaheline affiliate-platvorm (partnervõrgustiku võrguplatvorm), mis võimaldab nende klientidel end veebis reklaamida ja oma teenuseid või tooteid turundada, makstes ainult kindlate tulemuste eest. „Kuna oleme spetsialiseerunud finantssektorile, on meie klientideks pangad, neo-pangad, kiirlaenufirmad ja erinevad fintech-projektid,“ selgitas ta ja lisas, et eelmisel aastal said nad pärast koroonaaega veidi hinge tõmmata ja investeerida oma platvormi ja funktsionaalsete tööriistade arendusse, aga ka teise idufirmasse, mis arendab veebipõhiseid finantsmaaklereid Hispaania ja Mehhiko turul.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev