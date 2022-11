Meediamajade TOP: võitis Äripäev, abiks investor Toomas

Meediaettevõtteid Äripäeva Infopanga aastate jooksul välja kujunenud metoodika järgi reastades selgus, et selle võitis 2021. tulemuste põhjal Äripäev ise. Delfi Meedia jäi tänavu teiseks – aasta varem oli võitja Delfi. Äripäev võitis TOPi viimati ka 2020. aastal heade tulemuste eest 2019. aastal.

Fotol vasakult ülalt: Meelis Mandel, Igor Rõtov, Investor Toomas, Jaan Martin Raik, vasakult keskel Simo Sepp, Anu Lill ja Kristi Saare. Vasakult all Morten Merila ning Juhan Lang. Foto: Liis Treimann

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov kommenteeris, et 2021. aasta heade tulemuste taga on osalt ka põrge koroona-aasta raskest perioodist, mis puudutas küll kõiki firmasid. "Peamine põhjus oli, et esimest korda nägime kasvu ja ärilist kasu digitellijate juurdetekkimisest. Täpsustan, et digitellimusi oleme müünud aastaid, aga mullu tegime siin tõelise läbimurde. Äripäeval on praegu üle 18 000 digitellija ja Äripäeva teemaveebidel lisaks kokku üle 8000 digitellija,” selgitas Rõtov ning lisas, et reklaam paberis annab veel stabiilse käibe, kuid siingi on Äripäeval plaanis digipööre.

