Tagasi 05.09.24, 17:30 Joogitootjate TOP | Tippjuhid: Läti maksuamet saab kümneid miljoneid aktsiisilisa Eesti joogitööstusi ootab ees raske aasta, usuvad edukad joogitootjad. Maksutõusud peletavad ostjad Lätti ning Eesti kaotab miljoneid maksutulu, ennustavad tööstusjuhid.

A. Le Coqi juht Jaanus Vihand, Saku Õlletehase juht Jaan Härms, Liviko juht Janek Kalvi ja Värska Originaal juhatuse esimees Rauno Jõgeva prognoosivad raskeid aegu. Foto: Raul Mee/Johanna Adojaan/Liis Treimann/Andras Kralla

Joogitootjad on üsna ühel meelel, et paremaks nende jaoks majanduses asjad ei lähe − juba kehtima hakanud või veel planeeritavad maksutõusud vähendavad tarbijate rahakoti paksust. „Näeme, et eelmise aastaga võrreldes on inimeste majanduslik kindlustunne vähenenud ja senisest rohkem ostetakse kampaaniahindadega tooteid ja kaupluste omamärgitooteid − viimaste osakaal on tõusnud selle aasta 7 kuuga ca 8%,“ ütles joogitootjate edetabeli võitnud A. Le Coqi juhataja Jaanus Vihand.

