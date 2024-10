Tagasi 18.10.24, 17:55 Jõgevamaa TOPi võitja: algus oli ikka päris räbal „Viimased kaks aastat on läinud päris kenasti, nõudlus on tekkinud ja ettevõte on hoo sisse saanud, ei saa kurta. Algus oli aga ikka päris räbal. Ei soovitud sellele turule uut tehast,“ ütles Äripäeva Jõgevamaa TOPi võitnud Estonian Plywoodi omanik Jüri Külvik.

Äripäeva Jõgevamaa TOPi võitis Estonian Plywood. Tartus toimunud autasustamisel võttis auhinna vastu ettevõtte personalijuht Lea Randmaa. Foto: Andras Kralla

Jõgevamaa TOPis on reastatud 117 firmat ning edetabel on lisatud artikli lõppu.

Edetabeli võitnud Estonian Plywood kuulub Lemeks Gruppi. Tegemist on 2019. aasta lõpus valminud vineeritehasega, mis saavutab sel aastal tõenäoliselt 50 000kuupmeetrise tootmismahu.

Investeeringud masinatesse ja kunagise Viruvere asfalditehase kinnistule rajatud tehasehoonesse on tehtud arvestusega, et tulevikus oleks võimalik tootmismahtu kasvatada. Külviku sõnul on tehasesse investeeritud 60 miljonit eurot ning arvutused on tehtud ka tootmismahu kahekordistamiseks. See plaan eeldab täiendavalt veel 40 miljoni eurost investeeringut ning sõltub nii nõudlusest kui ka Eesti investeerimiskliimast.

