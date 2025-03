Suurima maksuvõlaga rõivakaupmees: viimane talv jäi vahele, mõju on suur

Rademar on suurima maksuvõlaga rõivamüüja – ajatatud võlg on mitmekordselt suurem kui valdkonna teistel tegijatel.

Rõivamüüjate maksuvõlglaste TOP-i eesotsas on spordikaupade- ja rõivaste müüja Rademar , kelle maksuvõlg on 20. märtsi seisuga maksuameti võlaregistri andmetel 255 000 eurot ning mis on täies mahus ajatatud, vahendab portaal Kaubandus.ee

Lisaks sellele on ettevõttel esitamata viimane majandusaasta aruanne, mis kajastaks 2023. aasta tulemusi. Rademar teenis 2022. aastal 31,3 miljonit eurot müügitulu ning sealjuures 248 000 eurot kahjumit. Aasta varem oli müügitulu aga 33,9 miljonit eurot ning 1,5 miljonit eurot kasumit.

Rademari juht Margus Juksar tõdes, et viimased kaks aastat on olnud keerulised ja väheneva nõudlusega spordi- ja vabaajakaupade müügis. “Maksutõusud, ostujõu vähenemine, majanduslangus ja sõda meie lähedal on viinud tarbijakindluse väga madalale. Viimane talv jäi sisuliselt vahele ning selle mõju on samuti suur. See mõjutab kõiki, kes müüvad üleriideid ja lumega seotud spordivahendeid,” rääkis Juksar.