Veerandsada aastat Järve Selverit: suur lugu Eesti kaubanduse arengust

27. septembril aastal 2000 avas uksed Järve Selver, mis on siiani säilitanud oma positsiooni jaeketi lipulaevana. Kauplus on olnud esirinnas kõikide suuremate innovatsioonide käivitamisel – nii e-pood, erikampaaniad, Selveri Köögi tootmine kui ka nutikassad.
Järve Selveri sünnilugu algas üsna dramaatiliselt. Kuigi kaupluse ametlik avamispäev oli planeeritud 28. septembrile, juhtus väike kommunikatsiooniviga. "Raadiost öeldi ekslikult, et Järve Selver avatakse 27. septembril ja niisiis pidime päev varem tohutu massi vastu võtma," meenutab Peetri Selveri juhataja Anneli Juhkam, kes kuulus Järve Selveri esimesesse kollektiivi.
Edu ületas kõik ootused. Avamisele järgnenud laupäeval tehti 9000 ostu – pea kaks korda rohkem kui prognoositud ning käive ületas kahe miljoni krooni piiri. Kliente oli nii palju, et kassasid vajati peagi üle kahekümne, ent pühade ajal jäi ka sellest väheks.
Torupost ja drive-in süsteem – innovatsioon 2000. aastate alguses

Kuna Järve Selveri algusaastatel tasuti enamik ostudest sularahas ning poe käive oli suur, töötas hüpermarketis erakordne torupostisüsteem.
"2-3 korda päevas saadeti kogu kassadesse kogunenud sularaha teisel korrusel asuvasse peakassasse," kirjeldab Anneli Juhkam. "Muidu lihtsalt ei saanud kassasahtlit sulgeda. Vahel oli raha saatmise kapsel nii raske, et jäi torusse kinni."
Veelgi innovaatilisem on olnud Selveri drive-in-ostusüsteem, mis käivitati juba nullindate alguses. "Minule, sel ajal kaubanduskaugele inimesele, oli see täielik Ameerika," meenutab Selveri sisekontrollijuht Katrin Kuusk.
Välja oli ehitatud kauba väljastamise platvorm elektroonilise süsteemiga, mille kaudu klient sai kutsuda teenindajat, kes kauba välja tõi. Klient ei pidanud ise autost välja tulemagi. Paraku ei olnud tollased poodlejad veel valmis sellist süsteemi täielikult omaks võtma ning tellimuste vähesuse tõttu sulgeti drive-in-süsteem poolteist aastat peale käivitamist.
Tänapäevane Järve Selver – tehnoloogia teenistuses
25 aastat hiljem on Järve Selver endiselt uuenduste esirinnas. Iseteeninduskassade kasutuselevõtu tulemusel piisab nüüd neljast kassast seal, kus varem oli vaja kuni 18, kuna enamik ostudest tehakse SelveEkspressi kasutades.
"Kaupluse töökorraldust on oluliselt lihtsustanud ka targa tellimise kasutuselevõtt, mis oli varasematel aastakümnetel töötajate jaoks vaid unistus," selgitab kaupluse juhataja Meelis Kadak.
Aja kokkuhoidu ja eksimuste vähendamist toetavad ka digitaalsed hinnasildid pagariletis ning puu- ja köögiviljariiulitel.

Järve Selver läbis 2023. aastal põhjaliku uuenduskuuri
2023. aasta põhjalik uuenduskuur
Mõni aasta tagasi läbis Järve Selver täieliku renoveerimise, olles kaks kuud suletud. Pärast uuenduskuuri suurenes kauplus 500 ruutmeetri võrra ning jõudis 7500 ruutmeetrile.
Müügisaali suurendamisega laienes toidukaupade sortiment, rajati uuenenud tervikkontseptsiooniga küpsetiste, liha-kala ja valmistoidu letid. "Uuendatud valgustus ja värvilahendus loovad avaral pinnal hubase ja meeldiva atmosfääri," kirjeldab Kadak.
Suure muutuse tegi läbi pagarikoda – suureks hitiks on nüüd pannipitsad, mis valmivad kohapeal Itaalia kiviahju tehnoloogial põhineval kahekordses ahjus. Lisaks ka käsitöö ciabattad ja focacciad ning teised pirukad, saiakesed, stritslid ja kringlid.
Järve Selveri toiduosakonda lisandus veelgi rikkalikum kaupluses kohapeal valminud kala- ja lihatoodete väljapanek ning laienes ka Selveri Köögi armastatud maitsete valik. Kaupluse teisel korrusel ootab kliente rikkalik valik tööstus-, kosmeetika- ja kodusisustuskaupu, rõivaid ja koduelektroonikat.
Rekonstrueerimise käigus võeti kasutusele kõige kaasaegsemad ja keskkonnasäästlikumad tehnoloogilised lahendused. Kogu külmapark viidi CO2-põhisele külmasüsteemile, mis võimaldab vanemate analoogidega võrreldes ligi viiendiku suurust energia kokkuhoidu.
Järve Keskuse ja Selveri sünergia
Järve Keskuse juht Helin Arro rõhutab Selveri olulist rolli keskuse kujunemisel: "Kui 1998. aastal avas uksed sisustuskaupu pakkuv Aatrium, siis juba kaks aastat hiljem avas uksed suurim Selver. Need valdkonna juhtivad esinduskauplused lõid aluse Järve Keskuse rajamiseks ja edasiseks kasvuks."

Koostöö Selveriga on aastate jooksul hästi toiminud, kusjuures viimase viie aasta jooksul on mõlemad – nii Selver kui ka kogu keskus – täielikult uuendatud. "Meid ühendab sarnane väärtusruum: kodu- ja peresõbralikkus, eestimaine taust ning pühendumus kvaliteedile ja kogukonna teenindamisele," märgib Arro.
Milles seisneb edu võti?
Järve Selveri juhataja Meelis Kadak näeb edu võtit kaupluse suurepärases asukohas ja mitmekesises kaubavalikus: "Kliendid hindavad kõrgelt võimalust soetada kõik vajalikud koostisosad erinevate menüüde koostamiseks, ilma et peaks külastama mitut erinevat kauplust."
Kliendid on aastate jooksul muutunud teadlikumaks ja nõudlikumaks, eelistades kvaliteetset kaupa. Positiivset tagasisidet on saadud selle kohta, et uued tooted jõuavad sortimenti kiiresti ning et Selver pakub ka lisateenuseid – 2023. aasta alguses oli Järve üks esimestest Selveritest, mis hakkas väljastama ID-kaarte ja passe.
"Ainsaks võimaluseks on olla pidevas liikumises ja kursis kõigega, mida maailm tehnoloogilises mõttes pakub," kirjeldab Katrin Kuusk.
Sünnipäeva perioodil 26.-29. septembrini kehtivad Järve Selveris sünnipäevapakkumised.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks

