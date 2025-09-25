Eesti investorite ihaldatud Super Micro mind ei veena
USA serveritootja Super Micro Computer aktsia oli nii LHV kui ka Swedbanki kohalike klientide augustikuises ostunimekirjas kõrgel kohal. See tõi mõtte, et peaksin samuti ettevõttele pilgu peale viskama.
Viimase kümnendiga olen enda investeerimisportfelli kolmekordistanud ja see läheneb 700 000 eurole. Juba nelja kuu pärast toimub järjekorras kümnes minunimeline investeerimiskonverents, kust saadud ideed on teinud selle saavutamise oluliselt lihtsamaks.
Kirjutasin eelmisel nädalal teile hirmsasti meeldinud kommentaari kohtumisest Äripäeva kööginurgas kolleegi Liiviga, kes teenis minu kunagist soovitust kuulda võttes jumalavallatud 5700% tootlust. Aga mul oli pärast seda veel üks huvitav kohtumine, mida teiega jagada tahan.