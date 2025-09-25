Eesti investorite ihaldatud Super Micro mind ei veena

Kirjutasin eelmisel nädalal teile hirmsasti meeldinud kommentaari kohtumisest Äripäeva kööginurgas kolleegi Liiviga, kes teenis minu kunagist soovitust kuulda võttes jumalavallatud 5700% tootlust. Aga mul oli pärast seda veel üks huvitav kohtumine, mida teiega jagada tahan.