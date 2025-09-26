Äripäev eetris: Skeleton ei saagi oma luukeredest vabalt rääkida

Skeletoni Dresdeni tehas on suletud, Leipzigi supertehas toppab ja Eestis koondatakse, kuid raskustest rääkimise asemel on superkondensaatorite arendaja eestvedajad kidakeelsed. Fotol ettevõtte üks asutaja Taavi Madiberk.
Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Äripäev kirjutas, kuidas Eesti üheks suurimaks tehnoloogiaedulooks peetud Skeletoni särava pealispinna all kumab süvenev kriis: Saksamaa uus supertehas toppab ja Eestis koondatakse tippspetsialiste. Skeleton jättis artikli jaoks küsimustele rohkem kui nädala jooksul vastamata, kuid saatis pärast artikli ilmumist oma kommentaari.
Eesti kaitsetööstus on kirju nagu laigud vormil: uuendada püütakse nii punkreid kui ka droone ja nii mõnigi on saanud oma toote lahingus testitud ja on valmis massiliselt tootma hakkama, kui sõda peaks jõudma kodumaale. Teised aga panevad end veel alles valmis, et kaitseväes huvi tekitada.
Tehnoloogiafirma Skeleton räägib avalikkuses uhketest plaanidest ja lepingutest, kuid raskustest on otsustanud vaikida. Ka ettevõtte juht Taavi Madiberk ei vasta kõnedele ega intervjuupalvetele, rääkis teemat kajastanud ajakirjanik Kristel Härma.
27. septembril aastal 2000 avas uksed Järve Selver, mis on siiani säilitanud oma positsiooni jaeketi lipulaevana. Kauplus on olnud esirinnas kõikide suuremate innovatsioonide käivitamisel – nii e-pood, erikampaaniad, Selveri Köögi tootmine kui ka nutikassad.