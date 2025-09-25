Tesla aktsia langes, kuna müük Euroopas kukkus üle 20%

Tesla aktsia langes 3% pärast seda, kui ettevõtte elektriautode müük Euroopas kaheksandat kuud järjest langes.
Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni andmetel langes Tesla elektriautode registreerimiste arv Euroopas augustis vaid 14 831 ühikuni, vahendas Yahoo Finance. See on 22,5protsendiline langus võrreldes eelmise aastaga.
Tesla tegevjuht Elon Musk ostis ettevõtte aktsiaid ligikaudu 1 miljardi dollari eest, mis tõstis esmaspäeval peale turgude avanemist aktsia hinda 6,2%. See tõus tõi Tesla aktsia sel aastal jälle plussi.