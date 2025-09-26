Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov rääkis raadiosaates “Äripäeva arvamusliider”, et Eesti jõuline avalike kanalite diplomaatia on olnud neil päevil vaid jäämäe veepealne osa ning lisaks liitlastele suheldakse aktiivselt ka nende riikidega, kes on olnud Venemaa tegemiste puhul ambivalentsemad.
Välisministeeriumi NATO ja julgeolekupoliitika büroo direktor Karin Maandi sõnul oli ÜRO Julgeolekunõukogu istungil liitlaste reaktsioon tugev ja toetav. Eriti jõuline oli aga USA esindaja sõnavõtt, rääkis ta.
Eesti kutsus kokku ÜRO Julgeolekunõukogu, et arutada Venemaa hiljutist õhuruumi rikkumist, teatas välisminister Margus Tsahkna. See on esimene kord 34 aasta jooksul, kui Eesti ise nõukogu kokku kutsub.
Ainuüksi tänavu on dollari hind langenud euro suhtes ligi 12%, jõudes hinnatasemeni, mida nähti viimati 2021. aastal. Äripäev uuris kohalikelt pensionifondidelt ja varahalduritelt, kuidas nad sellises olukorras väldivad klientide investeeritud vara väärtuse kadu.
27. septembril aastal 2000 avas uksed Järve Selver, mis on siiani säilitanud oma positsiooni jaeketi lipulaevana. Kauplus on olnud esirinnas kõikide suuremate innovatsioonide käivitamisel – nii e-pood, erikampaaniad, Selveri Köögi tootmine kui ka nutikassad.