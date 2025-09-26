Tagasi 26.09.25, 22:47 Trumpi uued tariifid tõstsid ravimitootjate aktsiaid Mitmete suurte ravimitootjate aktsiad tõusid reedel, kui Wall Street reageeris president Donald Trumpi poolt värskelt avaldatud uutele tariifidele.

Eli Lilly aktsia tõusis reedel rohkem kui 1%.

Foto: Reuters/Scanpix

President teatas neljapäeva hilisõhtul, et kehtestab alates 1. oktoobrist kaubamärgiga või patenteeritud ravimitele 100protsendilised imporditollimaksud. Tariifidest pääsevad ettevõtted, mis ehitavad USAs tehaseid. Selle alla käivad presidendi hinnangul nii maantee rajamine kui ka ehitusjärgus olemine.