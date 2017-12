Investor Toomase tähelend

Äripäeva toimetajad valisid aasta ajakirjanikuks investor Toomase ehk börsitoimetuse trio Liina Laksi, Juhan Langi ja Indrek Mäe. Nemad on need, kes kirjutavad suure osa investor Toomase kommentaaridest ja teevad investor Toomase investeerimisotsused.

Investor Toomas on Eesti ajakirjanduse kõige rahamahukam ja pikaajalisem eksperiment. Äripäev otsustas 2002. aastal anda börsitoimetuse käsutusse miljon Eesti krooni (64 000 eurot) kohustusega seda 30 aasta jooksul nii paigutada, et keskmine aastane tootlus oleks 12%. Eksperimendi eesmärk oli näidata lugejatele, et regulaarselt börsile investeerides on igaühel võimalik enda pensionipõlv kindlustada.

Eksperimendi teeb erakordseks ja tähelepanuväärseks see, et investeeritakse reaalset raha ning investor Toomas annab enda investeerimisotsustest lugejatele teada. Kõik edusammud ja eksimused on avalikud. Vahepeal elas investor Toomas vaikelu ja andis oma tegemistest teada harva. Alates 2015. aastast on aga investor Toomasel igas Äripäeva paberlehes oma lehekülg ning samuti eraldi koht Äripäeva veebis.

Juhan Langi, Indrek Mäe ning Liina Laksi koostöö tulemusena on viimane aasta olnud investor Toomasele väga toimekas. Peale ajakirjanikutöö on kirjastatud raamatuid ning korraldatud seminare, konverentse ja koolitusi. Samuti on börsiteemad olnud ühed kuulatavamad sügisel käivitunud Äripäeva raadios. Aasta ajakirjaniku tiitel paneb investor Toomase toimekale 2017. aastale ilusa punkti.