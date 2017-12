Ossinovski: kaks viga on tehtud

31. detsember 2017, 14:00

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Jevgeni Ossinovski tunnistas tänases Raadio 2 saates "Olukorrast riigis", et valitsus tegi tänavu kaks viga.

"Üks nendest on tõepoolest see, et kogu aeg ümber mõtlemine ei ole kuidagi mõistlik ja kindlasti tekitab segaduse tunnet, et kord siis on, siis jälle ei ole," nentis ta ja viitas, et segaduse peasüüdlane on IRL. "See tagasivõtmise surve tuli tegelikult poliitiliselt ühelt erakonnalt, kellel ei ole poliitilisel liiga hästi läinud, ehk siis IRLilt ja loomulikult tänu sellele pandi kogu ülejäänud valitsus sellesse seisu, et on heitlik meeleolu: kord tehakse, siis ei tehta."

Teiseks veaks pidas Ossinovski seda, et liiga palju sai korraga ette võetud ja selgitustööd ei tehtud piisavalt. "Nagu Marju Lauristin kunagi ütles, et kui tema oli sotsiaalminister 90ndate alguses, siis rahvusvahelised nõuandjad ütlesid alati, et kulutage 5% ajast otsuste tegemisele ja 95% ajast nende selgitamisele. Ja kuna me oleme liiga palju ette võtnud selle aastaga, siis tegelikult seda selgitamise aega pole olnud."

Mis puudutab tulumaksuvaba 500 eurot, siis leidis töö- ja tervishoiuminister, et praegune lahendus pole kõige mõistlikum, lisades, et koalitsioonivalitsustes ei saagi alati kõige mõistlikumaid otsuseid teha. "Mõistlik oleks olnud nii nagu mina ettepaneku tegin ehk siis tõsta tulumaksuvaba miinimum 500 euroni ja tõsta 2% tulumaksumäära ja olekski kõik tehtud. Ei oleks keegi pidanud midagi ümber arvestama ja kogu see segadus oleks ära jäänud. Sellega IRL nõus ei olnud, ütlesid et teeme parem selle asemel seitse maksu ja siis võtame sellest viis tükki tagasi," märkis ta.

Andrus Karnau ja Ahto Lobjakase teine saatekülaline Kaja Kallas leidis aastale tagasi vaadates, et uus valitsus on külvanud üksjagu segadust ning eriti just maksupoliitikaid puudutavaid otsuseid ei tohiks teha niivõrd kiirustades ja rabistades.

"Olukorrast riigis" viimast saadet saab kuulata siit.