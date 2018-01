Euroala tootmine kogub hoogu

Ainult tellijale

Kristjan Pruul 02. jaanuar 2018, 12:45

Euroala tootmisettevõtete ostujuhtide indeks on tõusnud kõigi aegade kõige optimistlikumale tasemele, mis annab märku üha hoogustuvast majanduskasvust.

Suured investeeringud, uute tellimuste ning töötajate palkamise kasv viisid Markiti indeksi detsembris 60,1 punktile, mis on kõrgeim tase alates 1997. aasta keskpaigast, kui indeksit üldse koostama hakati. Kasvu vedas investeerimistoodete — masinate ja tootmisseadmete — sektor, vahekaubad jäid novembri tasemele ning tarbijasektoris oli ohtujuhtide optimismi tõus pisut rahulikum, selgub IHS Markiti teatest.

"Euroala tootmissektor tegi detsembris viimase spurdi ja pani punkti ajaloo ühele parimale aastale, mis on kandumas kindlalt ka 2018. aastasse," ütles Markiti peaanalüütik Chris Williamson, kelle sõnul on kõige julgustavam just tootmisseadmete sektori tugev ülekaal indeksi tõusus, sest see lubab suuremat tootlikkust ning parandab praeguse kasvu jätkusuutlikkust. Markit märkis ka, et töökohtade loomine on rekordtasemel sellistes riikides nagu Prantsusmaa, Holland, Austria, Iirimaa ja Saksamaa.