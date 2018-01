Läti lennufirma juht: võin rahus golfi mängida

Läti riikliku lennufirma airBaltic juht Martin Gauss ütles, et tema juhtitav ettevõte toimib personali vaatenurgast nii ladusalt, et ta ise võib rahus golfi mängida.

Läti majandusväljaanne Dienas Bizness kirjutas, et nendega rääkinud allikate väitel on lennufirmas suur surve üha efektiivust tõsta ning et juhtivtöötajatel on järjest kasvav stress.

Gaussi sõnul tunnebki iga juht iga päev survet, ja see on hea. "Me oleme märkimisväärselt tõstnud kulutusi pilootidele, sel aastal kasvab palgafond 30%. Saame uusi lennukeid ja see on tohutu investeering," selgitas Gauss. "Firma tulevikule on see hea, aga panustada sellesse tuleb praegu. Stress on sellest, et me väldime liigseid kulusid."

Hoolimata sellest, et uued, Bombardier CS300 lennukid jõudsid eelmisel aastal kohale hilinemisega, mitte suvehooajaks, nagu oodatud, nentis Gauss, et need on ületanud ootusi: kui nad arvestasid 19% kütusekulu kokkuhoiuga, siis tegelik võit on lausa 21%.

Gauss kinnitas väljaandele, et suuremaid ümberkorraldusi pole airBalticul plaanis. "Juhatusel on ju kuueaastane kogemus ja omas vallas on kõik eksperdid," rääkis ta ja lisas: "Viimasel aastal oleme me märksa sagedamini jõudnud ka Bloombergi uudistesse."

Intervjuus Läti majandusväljaandele ütles Gauss, et airBalticu eelmise aasta arvatav käive on 350 miljonit eurot (aasta varem 286 mln). Selle aasta plaan on tõsta mullust saavutust veel 50 miljoni euro võrra.