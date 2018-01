Euroala inflatsioon pidurdus aasta lõpul

Ainult tellijale

Kristjan Pruul 05. jaanuar 2018, 15:46

Euroala aastainflatsioon oli detsembris esialgsetel andmetel 1,4%, võrreldes novembri 1,5% tasemega.

Reuters kirjutas, et inflatsiooni aeglustumine annab jõudu argumendile, et Euroopa Keskpank jätkab senise rahapoliitikaga. "Praegu puudub tugev surve keskpangale lõdva rahapoliitika pidurdamiseks," ütles Societe Generale turuanalüütik Kenneth Broux.

Analüütikud, kes kõnelesid Briti ärilehega Financial Times, jäid pigem seisukohale, et hinnasurve siiski jätkub, hoolimata aastalõpu pidurdusest. Barclays panga analüütik Fabio Fois prognoosis, et märtsist, kui energiahindade mõjud taanduvad, taastub ka inflatsioon varasemale kiirusele.

Inflatsiooni peaks toetama kiire töökohtade loomine, sellest annab märku ettevõtlussektori aktiveerumine ning tootmisvõimsuste piirile lähenemine.

Üldiselt jäid analüütikud arvamusele, et alusinflatsioon, mis oli detsembris 0,9%, kiireneb aasta lõpuks 1,4–1,6% tasemele.