Hinnakasv tuleb ka tänavu tugev

Kasvu toetab majanduse elavnemine

Ka Pungas kirjutas inflatsiooni kiirenemise suures osas just maailmamajanduse elavnemisele ja toormehindade kasvu arvele. „Kiirenenud majanduskasv ning tugev tööturg on meil avaldunud sisemaiseid hinnaarenguid kajastava baasinflatsiooni kiirenemises. Baasinflatsiooni ühe olulise komponendi, teenuste, hinnad tõusid ligi 3 protsenti, mis on viimaste aastate kiireim,“ ütles rahandusministeeriumi analüütik.

Kui tarbijatele tähendavad kõrgemad hinnad aeglasemat ostujõu kasvu, siis tootjatele suuremat käivet, rõhutas Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik ja märkis, et tootjahinnad tõusid novembris aastataguse ajaga võrreldes 3,3%. „Majandusaktiivsuse ja hindade tõus on parandanud ka jaemüüjate majandustulemusi. Jaekaubandusettevõtete käive kasvas 2017. aasta esimese üheksa kuu jooksul aastagusega võrreldes 6% ja kogukasum 19%,“ tõi analüütik esile.

Elmiku tõdes, et hinnatõusu taga oli ühelt poolt tõesti see, et kallinesid mitmed tootmissisendid nagu tooraine ja tööjõud ning tõusid tarbimismaksud. Teiselt poolt võimaldas hindu tõsta aga majapidamiste jõukuse kasv ja optimistlik vaade tulevikku.

Hinnakasv jääb kiireks