Pihtide vahel firmade matja lahkub ärist

Vana põlvkonna pankrotihaldurid kujutavad ette, et nemad on need maailma kõige lahedamad miilitsad ja jumalad. Raul Pint likvideerija

Pint oletas, et kriminaalasja algatas pankrotihaldur. „Vana põlvkonna pankrotihaldurid, kes on inimesi juba 20 aastat kottinud, kujutavad ette, et nemad on need maailma kõige lahedamad miilitsad ja jumalad, kes õiglust loovad maa peale,“ rääkis Pint. „Mulle on ka lavastatud mingeid elukohast lahkumise keelde, krimasju …“

Pint selgitas, miks raamatupidamisdokumente alati ei jagata. „Kõige hullem on, kui pankrotihaldur hakkab venda, kellel on maailm niigi pahupidi, paaniliselt kottima,“ mõistab Pint põhja läinud firmade rajajaid. „Pankrotihaldurid jahivad kassajääki ja kui inimesel pole seda tuua, kirjutab pankrotihaldur nõude tema vastu. Sealt tekib ka nähtus, et mitte keegi, kurat, ei taha halduritele dokumente anda. See on muster.“

Pankrotihaldur Peeter Sepper ütles, et Pindilt on ta firmade dokumendid kätte saanud. Kuidas on läinud kolleegidel, ta ei tea. Samuti ei ole ta Sakjasega kokku puutunud.

Kohtutee jalge alla

Mida teha, kui likvideerija dokumente ei jaga? „Haldur käsi väänata ja maja põlema panna ei saa. Saab pöörduda kohtusse,“ lausus Sepper, kuigi talle endale ei meenu, kas ta ise on nii käitunud. „Mida kohuski teha saab,“ tõdes ta. „Kui kohus määruse teeb, siis ega palja määrusega iseenesest midagi teha ole. Kohtutäitur peab selle isiku kätte saama.“

Sepper pakkus, kuidas sundida raamatupidamisdokumente säilitama. Tema hinnangul peaks vastutus dokumentide hoiustamise eest lasuma ettevõtte eelviimasel juhatuse liikmel.

„Kui seadusandja suudab selle konstruktsiooni välja mõelda, siis asi paraneb, aga see peab olema reaalne vastutus – karistusõiguslik. Kriminaalkaristus on väga paljudele ebameeldiv, sest rikub äriga tegeleda tahtva inimese renomee,“ rääkis Sepper, kuid nentis, et tema idee on vaid uitmõte. „Kui see oleks lihtne, oleks see ammu ära tehtud.“