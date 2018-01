Leke: Hiina tahab lõpetada bitcoini kaevandamise

Ainult tellijale

Suurriigi interneti ja finantsregulaator on kohalikele omavalitsustele laiali jaganud kava, kuidas virtuaalraha kaevandamise ärist väljuda.

Varem on ka Bloomberg ja Reuters kirjutanud sellest, et Hiina plaanib piirata elektrivoolu kättesaadavust bitcoini kaevandajatele. See on pannud suurkaevandajaid emigreeruma nii naaberriikidesse kui ka USAsse ja Kanadasse, kirjutab Bloomberg.

Hiina on bitcoini kaevandamises ülekaalukas turu liider – sealsed kaevandused kulutavad kaks kolmandikku kogu bitcoini kaevandamiseks kuluvast energiast maailmas. Otsuse taga on Hiina katse elektrit paremini ümber jaotada kohtadesse, kus sellest vajaka jääb. Bitcoini kaevandajad on seni tuginenud just Xinjiangi ja Sise-Mongoolia söerikaste piirkondade odavale elektrile.

Ettekirjutuse mõju võib skeptikute sõnul jääda aga väikseks. Kohalikel valitsustel on bitcoini kaevandamise jätkumisest ainult võita, kuna viimased maksavad hästi makse ja tasuvd hiiglaslikke elektriarveid. Pekingis asuva Bitmaini kaevanduse töötaja ütles Quartzile, et ettevõte pole seni võimalike piirangute kohta kohalikult omavalitsuselt midagi kuulnud.