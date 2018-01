Tööpuudus ELis on langenud buumiaja taseme lähedale

Eurostati hinnangul otsis novembris Euroopa Liidus tööd 14,2 miljonit inimest, töötuse määr 7,3 protsenti oli viimati nii madalal 2008. aasta oktoobris.

Veidi nukram on seis eurot valuutana kasutavatel riikidel, kus 14 miljonit töötut andsid töötuse määraks novembris 8,7 protsenti, vaid 0,1 protsendipunkti parem kui kuu varem. Siiski ei ole nii hea lugu tööpuudusega olnud 2009. aasta jaanuarist saadik, teatas Eurostat.

Märgiline on see, et Tšehhis eriti väikese 2,5protsendise ja Malta 3,6protsendise tööpuuduse kõrval on rekordiliselt madal tööpuudus veel Saksamaal, kus see samuti ulatus 3,6 protsendile. Eesti kohta on Eurostatil viimased andmed oktoobrist, kuid Eesti 5,1 protsendist madalamale jäävad lisaks kolmele mainitule veel Ungari, Holland, Poola ja Rumeenia.