Maailmapank: kümneaastane kriis terendab

Aberdeen Standardi peaökonomist Jeremy Lawson nõustus Ohnsorgega, et majanduskasvu tsüklilisele poolele on liiga vähe tähelepanu pööratud. „Praeguse majanduskeskkonna üks ohtudest on tsüklilise kõrghetke ajal arvata, et kasv on palju suurem,“ rääkis ta.

Praegust maailmamajanduse seisu iseloomustas Lawson tervisliku tsüklina, millel on väga murettekitavad pikaajalised ohud – globaliseerumine aeglustub, tootlikkuse kasv on nõrk, demograafiline seis halveneb. Enamik tõendeid viitab sellele, et tootlikkuse aeglase kasvu taga on aga just struktuurset laadi piirajad, möönis Lawson. „Need ei lähe ära, kui valitsused neile tähelepanu ei osuta,“ lisas ta.

Väljavaate parandamiseks soovitab Maailmapank võimukandjatel panustada haridusse, oskustesse ja infrastruktuuri. Võluvitsa panga sõnul ei ole – kõige efektiivsemad meetodid majanduse kasvatamiseks on paratamatult riigipõhised. Näiteks Ida-Euroopa riikidele on panga sõnul edu toonud vanemaealiste tervishoiu parandamine, nõnda nende tööiga pikendades.