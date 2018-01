Pangad TransferWise'i ei pelga

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Pangad peavad TransferWise’i uut piirideta konto teenust uuenduslikuks ja positiivseks ning rahaliigutajaga konkureerimist ei pelga.

„Tegemist on kirjelduse järgi hea, kuid kitsale nišile mõeldud globaalse lahendusega, mis Eesti turgu oluliselt ei mõjuta,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Kaie Metsla ning rõhutas ka, et konkurentsi suurenemine ja uute toodete lisandumine on positiivne.

Eile teatas TransferWise, et toob turule eraklientidele mõeldud piirideta virtuaalkonto ja deebetkaardi, uue teenusega saab lihtsalt kasutada eri valuutasid ning teha tehinguid ilma eraldi kontosid avamata. Esialgu saab teenust proovida tuhatkond testijat, ent esimese kvartali jooksul avatakse see kõikidele soovijatele.

Rahaliigutaja hõikas ise välja, et piirideta virtuaalkonto võimaldab riigiüleseid pangateenuseid kasutada nii, nagu toimetaks klient sihtriigis kohapeal. Firma märkis, et arve avamine on välismaalaste jaoks tihti väga keeruline ja kulukas. Uue teenusega saab klient aga Suurbritannias, USAs, Austraalias ja Euroopas endale kohalikud pangarekvisiidid.

Luminori avalike suhete spetsialist Lotte-Triin Narusk tõdes, et vähemalt eurode jaoks on lihtne maksete süsteem olemas – selleks, et klient ei peaks igas riigis vastava maa valuutas ülekannete tegemiseks kontot avama, on Euroopas loodud ühtne euromaksete ala SEPA (single euro payment area). See võimaldab üle Euroopa arveldada samadel tingimustel nagu oma koduriigis ning teha seda oma kodupangast.