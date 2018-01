Soome läheb töötu abiraha kallale

Tampere ülikooli sotsioloogiaprofessor Harri Melin kahtleb, et töötute selline motiveerimine neid tõhusamalt tööle aitaks. „Valitud on vale suund – anda piitsa olukorras, kus prääniku ja toetamisega võiks saavutada märksa paremaid tulemusi.“

Sunniviisiline ümberasumine

Teine plaanitav suur uuendus käib nende töötu abiraha saajate kohta, kes elavad hõivatuse mõttes kehvas piirkonnas. Valitsuse liige Koonderakond pani ette kohustada töötu abiraha saajaid kolima piirkonda, kus olukord tööga on perspektiivikam. „Kui kuskil lihtsalt pole mitte mingeid töövõimalusi, ei lahenda olukorda ka abiraha maksmine. Kui pole šanssi, siis tuleb sõita ise töö järele, nagu see on sajandeid olnud,“ kommenteeris oma seisukohta parlamendi liige, koonderakondlane Juhana Vartiainen. Temaga nõustub ka ta parteikaaslane, väliskaubandusminister Kai Mykkänen.

Plaanile on teravalt vastu valitsuskoalitsiooni kuuluva Keskerakonna liikmed, kes esindavad põhiliselt Soome maarahvast.