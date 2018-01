Kas teemaks peaks laiem olema?

Ainult tellijale

Kuigi majandusministeeriumi teatel nad teekasutustasu laiendamist ei kaalu, oodatakse ettevõtetelt arvamust selle tasu kõigile sõidukitele laiendamise, ummikutasude ja keskkonnatasude kohta.

Euroopa Komisjon ootab tagasisidet mais saadetud direktiivi muudatusettepanekutele, mis käsitlevad teekasutustasu laiendamist kõikidele sõidukitele, aja- ja läbisõidupõhist teekasutustasu ning selle erinevaid komponente. Künnapuu sõnul kujundab ministeerium Eesti seisukohta ja kaasanud selleks ka erasektori. Ta märkis, et praegu on veel vara hinnata, milliseks kujunevad valdkonna lõplikud lahendused.

Teemaks peaks laienema kõigile

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni tegevjuht Einar Vallbaum ütles kindalt, et nende seisukoht on kogu aeg olnud, et teekasutusmaks peab laienema kõikidele autodele, olenemata sellest, kui suured või väikesed need on. „Kõige enam rikuvad teid naelrehvidega autod,“ märkis Vallbaum ning lisas, et Eestimaa talved ei tähenda enam, et meil oleks kolm kuud lumi maas. „Tegelikult sajab kogu aeg vihma ja naelrehvidega ei peakski sõitma.“

TTÜ transpordiplaneerimise professor Dago Antov märkis, et pikemas perspektiivis on teemaksu kehtestamine ilmselt paratamatu. „Eelkõige oleks see „kasutaja maksab“ printsiibi rakendamine. Kui sellist maksu laiendada kogu mootorsõidukipargile, siis tuleks aga kaaluda ka erinevaid makselahendusi,“ lisas Antov, kelle sõnul peab makselahendus lähtuma põhimõtetest, miks maks kehtestatakse. Tema hinnangul saaks teede ülalpidamist rahastada ka teistest maksudest, sh aktsiisidest. Konkreetselt teekasutusega seonduv maks oleks aga tõenäoliselt kõige kergemini mõistetav ja sellise mõju ka suhteliselt lihtsalt prognoositav.

Antovi sõnul on maailmapraktikas üsna palju nn teekasutusmaksu valmislahendusi. „Lisaks maksu kogumisele võimaldas see koguda ka palju olulist andmestikku, mille abil saaks liikluskorraldust muuta otstarbekamaks ja säästlikumaks,“ märkis Antov.