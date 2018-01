Väikelinnades võib korterite ehitus hoo sisse saada

Väikelinnade kunagi poolelijäänud ja viimaks lõpule viidud projektid või rekonstrueeritud hoonetesse rajatud uued korterid on näidanud nii maaklerite kui ka arendajate silmis oodatust kiiremat müüki ning oodata võib ka uute kortermajade lisandumist, kirjutab Arco Vara kinnisvaraturu ülevaates.

Kümnenditaguse buumi ajal arendatud üksikud uusarenduste korterid on muutunud väikelinnade turul järjest kuumemaks kaubaks, sest nende aeglasema hinnakasvu tõttu on nõukogudeaegsete, kuid kvaliteetse siseviimistlusega korterite hinnad jõudnud ehituslikult uuematele korteritele kannule. Viimase tõttu aga nõudlus uute ja paremate korterite järele suurematest linnadest väljaspool järjest kasvab - pakkumine on kinnisvaraportaalides pidevalt langemas ning hinnad kasvamas, täheldas Arco Vara.

Korteritehinguid asub tänavu järjest enam soodustama uus tulumaksuvaba miinimumi määr: seda ennekõike väikelinnades, kus elanikkonna võit ostujõu kasvus on madalamast palgatasemest tulenevalt suurem.