Keda peaks Facebooki uudisvoo muudatus murelikuks tegema?

Äripäeva digiturunduse osakonna juhi Andrus Kiisküla sõnul vähendab Facebooki lubatav muudatus ettevõtete postituste levikut.

Eile hõikas Facebook välja värske uudisvoo muudatuse, mis on juba paljudel tekitanud ärevust ja küsimusi, kirjutas Kiisküla oma blogis. Pealkirjad nagu “Facebook ZERO?”, “The news feed change is big”, "RIP Facebook news feed for publishers" aitavad sellele kindlasti kaasa.

Kiisküla märkis, et ideaalis peaks see muudatus tooma inimesi lähemale nende sõprade ja pereliikmete kirjutatud tähendusrikastele postitustele, ja küsis, paljudes peades kerkinud küsimuse: mida see tähendab ettevõtte Facebooki-lehele?