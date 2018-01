Facebook teeb kogu uudisvoo ringi

Samal ajal jõuab voogu vähem avalikku sisu, näiteks ettevõtete, brändide ja meediakanalite postitusi. See avalik sisu, mis inimesteni jõuab, peab Zuckerbergi kinnitusel vastama samadele põhimõtetele – see peaks kaasa aitama sisukale suhtlemisele inimeste vahel.

„Näiteks on suur hulk teleseriaalide või spordimeeskondadega seotud lähedasi kogukondi. Oleme näinud, et inimesed suhestuvad palju rohkem otse üle kantavate videotega kui tavalistega. Osa uudiseid võimaldab alustada arutelu oluliste küsimuste üle. Praegu on video vaatamine, uudiste lugemine või mõnelt lehelt teate saamine liiga tihti aga passiivne kogemus,“ selgitas Zuckerberg.

Ta tõdes ka, et muudatuste tulemusena on oodata, et inimeste Facebookis veedetud aeg ning mõned kaasamismõõdikud liiguvad allapoole. „Aga ma ootan ka, et Facebookis veedetud aeg kujuneb väärtuslikumaks. Kui me teeme õiget asja, usun ma ka, et see on pikas vaates hea meie kogukonna ja meie äri jaoks,“ märkis Zuckerberg samas.

