Ratas ootab Jaapani liidri visiidist investeeringute kasvu

Peaminister Jüri Ratas ootab Jaapani peaministri Shinzo Abe ja esindusliku äridelegatsiooni visiidilt investeeringute kasvu Jaapanist Eestisse.

"Augustis sõlmitud Eesti ja Jaapani topeltmaksustamise vältimise leping jõustub peagi. Lisaks on töös teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, töötamisõigusega turismiviisade leping ning mitmeid teisigi lepinguid," ütles Ratas pressiteate vahendusel ning lisas, et edaspidi on rohkem tähelepanu küberkaitsekoostööl ja laiemalt digitaalvaldkonnas kogemuste jagamisel.

Peaministri sõnul on Eesti avatud ja usaldusväärse majanduskeskkonnaga digiühiskond, kuhu Jaapani ettevõtjad on oodatud arendama näiteks e-riigi lahendusi, isejuhtivaid sõidukeid ja tehisintellekti.

"Sumitomo ja Toftan, Mistletoe ja Funderbeam, Marubeni ja E-Piim, Rakuten ja Fits.me või Lingvist on vaid mõned julgustavad näited, mis ilmestavad kasvavat Eesti ja Jaapani majanduskoostööd. Lisaks on Eestil 800 Jaapani e-residenti ning see arv kasvab jõudsalt," märkis peaminister.

Shinzo Abe on esimene Eestit külastav Jaapani peaminister ning ühtlasi ka esimene välisriigi valitsusjuht, kes väisab Eesti Vabariiki 100. sünnipäeva aastal. Ratas ja Abe kinnitasid, et Eesti ja Jaapani suhted on head.