Soe talv hoiab elektri hinda tagasi

Leebe temperatuur ja kõigi elektriühenduste korrapärane töö hoidsid aasta lõpus meil ja lähiriikides elektri hinda stabiilsel tasemel, pika pühadeperioodi toodud madal tarbimine langetas hinnasurvet veelgi.

Möödunud aasta kohta märgib energiafirma, et Eesti ja Soome hinnad olid samaväärsed ning tänu Leedu–Rootsi kaabli NordBalt esimesele täispikale tööaastale oli ka Lätis ja Leedus elektri hind aasta jooksul Põhjamaade tasemele väga lähedal. Suveks on plaanitud NordBalti kaabli suur hooldus, mis tõstab sel ajal kindlasti elektri hinda nii Lätis kui ka Leedus. Pärast seda peaks NordBalti ühendus olema lõplikult valmis töökindlaks kasutamiseks.

Leebetel talvedel on ka negatiivseid külgi. Kui Baltikumi börsihinnad muutusid Põhjamaade elektri hinnaga sarnasemaks, siis teisel pool Läänemerd hinnad vähesete hüdroreservide tõttu kasvasid. Elektribörsi Nord Pool süsteemihind kasvas üle 9 protsendi, 29,4 euro tasemele megavatt-tunni eest. Pehmema talve ja vähese lume tõttu ei kogunenud Põhjamaade hüdroreservuaaridesse vett. Reservuaaride veetase tõusis normaaltasemele alles suve teisel poolel. Seetõttu ei saanud elektri hind ka väga madalale langeda ning püsis aasta läbi suhteliselt stabiilne.

Novembris reformiti Euroopa Liidu emissiooniturgu, mis peaks praegu valitsevat kvootide tugevat ülejääki tulevikus ohjeldama. Seetõttu tõusis CO 2 kvootide turg 2017. aasta teisel poolel tasemelt 5 eurot tonn lausa üle 8 euro tonni eest.

Eelseisva aasta elektri hinna kohta on turu ootus Eesti Energia hinnangul pigem langev ning tulevikutehingute põhjal võib oodata mõnevõrra madalamat hinda kui 2017. aastal. Täpsemalt saab tulevikutehingute põhjal öelda, et 2018. aasta hind Soome piirkonnas on 30,22 eurot megavatt-tunni eest. Tõusvad kütuse- ja kvoodihinnad jätavad aga ruumi ka elektri hinna kujunemiseks 32–33 euro tasemele.