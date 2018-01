CV Keskuse eksjuht hakkab vedama uut kinnisvaraportaali

Endine CV Keskuse juht ja Brandemi asutaja Paavo Heil alustas 15. jaanuarist Ekspress Grupi ja OÜ Sadaüksteist asutatud kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee juhina, teatas Ekspress Grupp.

Kinnisvarakeskkond OÜ, mis haldab portaali Kinnisvara24.ee, asutati möödunud suvel, Ekspress Grupile kuulub sellest 49 protsenti ja OÜ-le Sadaüksteist 51 protsenti.

Tegevjuht Paavo Heil on varem juhtinud CV Keskuse tööportaali, käivitanud tööandja turunduse agentuuri Brandem ning tal on suur kogemus nii juhi, ettevõtja kui turundajana. "Kinnisvaraportaalide seas on konkurents pikka aega sisuliselt puudunud. Kinnisvara24.ee korrastab olukorda kinnisvaraportaalide turul ja loob uuesti konkurentsi," kommenteeris Heil uue portaali turule tulekut.

Praegu käivad veel arendustööd ja uue kinnisvaraportaali avalikustamise ajast antakse pressiteate vahendusel lähiajal teada.

Lükke andis mullune boikott

Eelmisel kevadel otsustas 11 Eesti suuremat kinnisvarabürood seoses kv.ee hinnatõusuga sellest portaalist lahkuda, mis tähendas sellest keskkonnast umbes 15 000 müügikuulutuse kadumist – arvestuslikult oli seda 40% selle portaali kuulutustest.

Toona kommenteeris Arco Vara juht Tarmo Sild, et Eesti kinnisvaraturul on viimased 15 aastat juhipositsiooni hoidnud kaks suurt kinnisvaraportaali, kv.ee ja city24.ee, mullu 1. aprillist kehtestatud hinnatõus aga tõstis kv.ee’s kuulutuse hinda tavakasutajale lausa 60% võrra. „Kui enne maksis kuulutamine 9.99 eurot kuu, siis hinnatõusu järel 15.99 eurot kuu. Alates 1. aprillist muutub kinnisvarabüroodele kv.ee portaalis kuulutamine kuni 450% kallimaks. Selline hinnatõus ei ole mitte kuidagi põhjendatav ega aktsepteeritav," ütles Sild. Tema sõnul viis pidev ja hiiliv hinnatõus nürood olukorda, kus otsustati loobuda kv.ee teenustest ning otsida alternatiive mujalt.

Hiljem panid mõned bürood kuulutused sinna taas üles, kuid teised koondusid Pindi Kinnisvara ja Kinnisvara24 ümber, et püsti panna kinnisvarafirmadele kontrolli all olev kuulutusteportaal.