Elering võttis 150 miljoni eurose laenulimiidi

SEB sõlmis elektri- ja gaasisüsteemihaldur Eleringiga eurovõlakirja refinantseerimisriski maandamiseks 15-kuulise laenulimiidi summas 150 miljonit eurot.

Eleringi 225 miljoni euro suuruse eurovõlakirja lunastamistähtaeg on selle aasta 12. juulil.

SEB ettevõtete panganduse valdkonna juhi Artjom Sokolovi sõnul on pangale oluline toetada Eesti ettevõtteid. "Eesti ettevõtted võiksid lisaks tavapärastele pikaajalistele pangalaenudele mitmekesistada oma finantseerimisvõimalusi. Rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt võlakirjadena raha kaasamine on üks sellistest vahenditest. See tõstab ka Eesti ettevõtete usaldusväärsust turgudel, kus nad tegutsevad," selgitas Sokolov.

SEB pakkus ¾ kogu laenulimiidist.