Aab: vara veel riigiametite kolimisele hinnangut anda

Järeldusi teha on vara

Minister Aab leidis, et riigipalgaliste töökohtade väljaviimine toimub oodatud tempos. Ta meenutas, et valitsus otsustas 2019. aasta märtsiks viia maakondadesse tuhat töökohta alles 5. detsembril toimunud kabinetiistungil. „Hinnangute andmine või kokkuvõtete tegemine praegu, kuu pärast plaani kinnitamist, on kindlasti ennatlik,“ ütles ta. Kokkuvõtte valitsusasutuste esitatud ettepanekutest plaanib ta esitada valitsusele veebruaris.

Aab lisas, et täna koguneval riigireformi koordinatsioonikogul annavad ministeeriumite esindajad ülevaate pooleliolevatest riigireformi tegevustest ja sealhulgas ka keskkontorite väljaviimise võimalustest.

Ta märkis, et mõned töökohad on juba Tallinnast ära viidud. „Näiteks on keskkonnaministeeriumi asutused on viinud kokku üle 20 töökoha Tartusse, Pärnusse, Viljandisse, Raplasse, Võrru ja Põlvasse. 1. jaanuaril alustas Rakveres endises Lääne-Viru maavalitsuse hoones tööd Eesti Geoloogiateenistus, mille kavandatud 50 ametikohast on täidetud juba 35, nendest 3 inimest on Rakvere linna elanikud.“

Aabi sõnul on riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimisel oluline, et avalike teenuste kvaliteet ei langeks ning planeeritud tegevused võtaks arvesse erinevaid asjaolusid, näiteks piirkondades sobivate ruumide leidmist, inimeste informeerimist ja töö korraldamist. „Rõhutan, et töökohtade maakondesse viimisel on tegemist pideva protsessiga ehk edaspidi pakume töötamise võimalust üle Eesti, kui töö iseloom seda võimaldab. Riigipalgaliste töötamine väljaspool pealinna ei pea kinni olema ühes kuupäevas või tähtajas, vaid peaks saama riigi personali töölevõtmise ja tööprotsesside korraldamise loomulikuks osaks.“