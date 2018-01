Estonian Airi endised töötajad hagevad Nordicat

Eelmise aasta detsembri alguses jõudis suurema kärata esimese reaalse istungini hagi, kus Estonian Airi 58 ekstöötajat nõuavad kokku ligi 1,7 miljonit eurot saamata töötasusid.

Nõude nurgakivi on väide, et Nordic Aviation Group ehk NAG on Estonian Airi õigusjärglane, vahendas eile ETV saade "Pealtnägija".

"Lepingulised kohustused jäeti meie ees täitmata ja meile tundus, et on tegemist üleminekuga ja seepärast otsustasime hageda uut firmat," selgitas endine Eesti stjuardesside ja stjuuardite ametiühingu esimees Veiko Saga.

Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm vaidleb sellele vastu ja ütleb, et ettevõte alustas nullist.

Advokaat Jüri Sirel aga leiab, et Eesti riik käitub silmakirjalikult, luues struktuure, et meelega võlgu maha jätta ja asju ümber mängida: nimelt olevat toonane majandusminister Kristen Michal öelnud koosolekul, et Estonian Airi pankrot ei peaks uue firma toimimist mõjutama, selleks loodi Transpordi Varahaldus. "Sellepärast me olemegi asutanud Transpordi Varahalduse, mis on 32 miljonit, mis tegelikult võttis selle EDC krediidilepingu üle ja tegelikult ta liisib neid lennukeid Estonian Airile. Vara on tegelikult Transpordi Varahalduses ja Transpordi Varahaldus realiseerib või ütleme, pakub neid teenuseid, liisingut turul turuhinnaga," rääkis Michal.

