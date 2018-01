Joel Ostrat viib oma toiduäri laia maailma

Ainult tellijale

Ärijuht ja kokk Joel Ostrat viib ellu viis aastat küpsenud plaani: hakkab müüma frantsiisi ja viib oma toidu välismaale.

Äripäeva Gaselli Kongressi esineja, kokk Joel Ostrat on restoraniäris olnud 13 aastat ja iga aastat on jäänud tähistama üks restoran või kohvik. Ostrat pakub oma 13 ettevõttega tööd keskmiselt 350 inimesele. Suurima, 235 töötajaga Mattias Cafe OÜ müügitulu ulatus üle-eelmisel aastal pea 6,5 miljoni euroni.

Gaselli kongress Joel Ostrat esineb Äripäeva korraldataval Gaselli Kongressil. See on inspiratsioonikonverents, kus oma valdkonna tunnustatud tegijad räägivad ­ausalt oma õppetundidest teel tippu.

Kongress toimub 21. veebruaril Kultuurikatlas. Üles astuvad Indrek Laul ja Kaidi Ruusalep, Olav Ehala, Anastassia Kovalenko, Reet Aus, Norris Koppel ja Triin Peips.

Gaselliliikumise raames tutvustab Äripäev edukaid Eesti inimesi.

Gaselliliikumist toetavad LHV ja Markit.

Esimene frantsiisiostja on Ostrati töötaja Liida Meoste, kes praegu on Gustavi kohvikute pagariosakonna juhataja ning frantsiisi ostmise võimalust otsinud juba pikalt. Meoste sõnul avab ta esimese Gustavi frantsiisikohviku 1. veebruaril Lasnamäe Centrumis ning teise Gustavi kohviku oktoobris veel ehitusjärgus olevas T1 kaubanduskeskuses Tallinnas. Ambitsioonid on suured. “Ma usun, et tulevikus läheme kindlasti Eestist ka välja. Baltikumi kindlasti. Ma vähemalt loodan,” räägib Meoste. Kõik kohvikute rajamisega seonduvad kulud katab Meos­te ise, nagu frantsiis ette näeb.

Oma töötajast kohvikupidajaks saamine väärib Ostrati sõnul tunnustust. Lisaks on armastatud kookide kohvik bränd, mida tuleb hoida. “Me tahame kindlustada, et meie brändiga ei juhtuks midagi. Gustavil on väga selge kontseptsioon. Igal pool kindla maitsega kohv, kindlad koogid, kindlad pirukad,” kommenteerib Ostrat.

Kõikide eelduste kohaselt liiguvad juba kevadel esimesed rekatäied Joel Ostrati nimelise valmistoidusarja “Küpseta. Naudi. Ela.” ja Gustavi kaubamärki kandvaid küpsetisi Soome turule. Kes aga seal koostööpartner on, Ostrat ei avalikusta, kuna läbirääkimised veel käivad, kuid tõdeb, et tegu on tuntud ettevõttega.

Küsimusele, kust tuli ekspordiks initsiatiiv, vastab Ostrat, et küsijaid on olnud mitu. Ka Lätist ja Leedust on võetud ühendust ja soovitud koostööd arutada. Viis aastat on Joel Ostrat välisturge uurinud ja tunnistab, et välisturule siseneda on keeruline. “Selleks peab endal olema kõigepealt hea toode, toode on meil olemas. Välisturu maht võib olla aga nii suur, et me ei suuda seda ära katta,” on Ostrat kalkuleeriv.

Kui veel viis aastat tagasi oli tootmine 500ruutmeetrise pinna peal, siis nüüdseks on tehas laienenud 1500 ruutmeetrile. “Ka personali oleme suurendanud, et kui keegi küsibki mingit mahtu, et siis me suudaksime seda pakkuda. Messile oma tooteid pakkuma minnes ja kui keegi lööb sulle diili lukku ja sa ei suuda pakkuda, siis see on väga piinlik olukord,” rääkis ta. Äripäeva Infopanga andmetel oli Mattias Cafe OÜs 2014. aastal 79 töötajat, aga mullu juba 235.