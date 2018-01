Perekond Sarapuu ähvardab Ligit ja Helmet kohtuga

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ja tema abikaasa, korruptsioonis kahtlustatav Tallinna endine abilinnapea Arvo Sarapuu nõuavad Jürgen Ligilt ja Martin Helmelt Sarapuude kohta tehtud väidete ümberlükkamist meedias, vastasel korral nõuavad nad hiiglaslikku kahjuhüvitist.

Ligi kirjutas sotsiaalmeedias, et Edgar Savisaare advokaat Oliver Nääs nõudis temalt nädala jooksul kahes lehes kuulutuse avaldamist, milles ta teatab, et perekond Sarapuu ei ole seotud korruptiivsete äridega - vastasel korral algatatakse Ligi vastu kohtuprotsess ja esitatakse talle 50 000-100 000eurone kahjunõue.

Ligi andis mõista, et ei kavatse midagi ümber lükata: "Mina aga ei saaks ümber lükata sõnu, mida ma pole tegelikult öelnud, ehkki nende tõesuse kohta oleks hulk näiteid, ega hinnanguid, mida on kinnitanud 45 riigikogu liiget," kirjutas ta.

Martin Helme aga sõnas Delfile, et tema sai Nääsilt nõude vaid Arvo Sarapuu nimel - temalt nõutakse vabandust ja väidete ümberlükkamist 10 000eurose kahjunõude ähvardusel. Helme märkis, et lasi EKRE advokaadil nõude üle vaadata ja advokaadi hinnangul ei vääri see tähelepanu.

Ratas: Sarapuud kaitsevad oma head nime

Peaminister Jüri Ratas ütles, et temale teada on Sarapuu kohtusse pöördumise põhjuseks perekond Sarapuu hea nime kaitsmine. "Eesti on õigusriik ja on iga Eesti elaniku õigus pöörduda kohtu poole," kommenteeris Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Sotsist välisminister Sven Mikser ütles, et selline kohtusse pöördumise praktika ei ole üldjuhul normaalne. "See ei ole hea poliitiline praktika, kui poliitikud hakkavad teineteise sõnavõtte hagema mitte riigikogu, vaid kohtusaalis," kommenteeris Mikser.

Mikseri parteikaaslane siseminister Andres Anvelt aga sidus Sarapuu hagemise lähenevate valimistega.

Kersti Sarapuu: emana on tohutult kahju

Perekond Sarapuud pahandasid Ligi ja Helme viited keskerakondlastele, bussiärile ja korruptsioonile. „Kindlasti ei olnud Jürgen Ligi ja Martin Helme kasutatud väljendid ning järjepidevad rünnakud õigustatud,“ selgitas oma avalikus kirjalikus pöördumises Kersti Sarapuu. „Seejärel juhtisin Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri tähelepanu asjaolule, et kui nii jätkub, siis peab minu perekond ennast kuidagi kaitsma. Kohe kindlasti ei ole ma kedagi ähvardanud, veel vähem püüdnud mõjutada umbusaldusavalduse ära jätmist.“

Jürgen Ligi esitatud väidetel pole Kersti Sarapuu sõnul mingit tõepõhja. „Ma ei ole Jürgen Ligiga viimase kahe nädala jooksul isiklikult suhelnud. Pärast umbusaldusavalduse läbikukkumist andsin oponentidele võimaluse ise esitatud valeväited ümber lükata, kuid seda ei tehtud. Kõigest eeltoodust on emana tohutult kahju, sest peame pöörduma perega enda maine kaitseks kohtusse. Kindlasti ei ole see meie esimene eelistus, aga ebaaus laimukampaania ei jäta meile enam muud võimalust.“