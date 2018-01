Soome tuumajaam vananeb enne avamist

Soome Olkiluoto tuumajaama kolmas üksus, mille avamist on aastaid aina edasi lükatud, vananeb juba enne tööle hakkamist.

„Pikk ehitusaeg on tehase osadesse vananemismärke tekitanud,“ vahendas Kauppalehti Soome kiirguskeskuse raportit. Küsimus ei ole suurtes puudustes, aga alles käiku laskmate jaama kohta on olukord erakordne, kirjutas ajaleht Länsi-Suomi.

Esialgse plaani järgi pidi jaam käiku minema 2009. aastal, viimatine tähtaeg, millal plaanitakse jaam tööle panna, on aasta 2018. Ka jaama maksumus on järjest kasvanud – esialgsest 3,2 miljardist hakkab saama 10 miljardit.

„Ehitusaja pikenedes olid ehituse mõned osad tavapärasest kauem ilmastiku mõjutustele avatud,“ ütles kiirguskeskuse osakonnajuht Pekka Välikangas. See on põhjustanud veekahjustusi.

Esialgu plaaniti Olkiluoto 3 kaitserajatise ehitusajaks 5 aastat ja kasutusajaks 60 aastat, nüüd aga on jaama käikuandmine juba üle viie aasta hilinenud.

Länsi-Suomi kirjutas, et kaitseehitise rajamisel tuli ette ka ehitusvigu, millel võib ka olla vananemises oma roll. Eksimusi oli terasarmatuuriga ja mõnes kohas on betoonis praod. Märgatud vead on küll parandatud, aga neist võis ehitisse jääda nõrgemaid kohti.

„Neile pööratakse aga ehitise seisundi jälgimisel erilist tähelepanu, sest teoreetiliselt võivad need kohad vananeda muust osast kiiremini.“