EVR Cargo kukkur aina pakseneb

Riigifirma on kolmandat kuus järjest kasumis, kirsiks tordil prognoose ületanud detsembrikuu poolemiljoniline pluss.

Riigile kuuluva raudteefirma miljonilise kasumiga neljanda kvartali taga on edu mitmel rindel. „Veomahud on oluliselt kasvanud, umbkaudu 20%," märkis EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu. Kasvanud on ka riigisisene põlevkivivedu ja Eesti keemiatoodete vedu. Lisandunud on Valgevenest pärit masuudi transport.

Väga kiiresti kasvas eelmise aasta teises pooles ka konteinervedude maht. Selles kuue kuu jooksul kahekordistunud turunišis näeb Toomsalu tulevikku vaadates kõva potentsiaali. "Näiteks toob Venemaa Mitsubishi tehas kõik oma autode monteerimiseks vajalikud osad läbi Eesti ning arvame, et see on ainult tänu sellele, et meie rongid on viis aastat töötanud punktuualselt. Seetõttu on ka maht suurenenud," tõdes ta.