Saetööstus vahetab Islandi omanikud rootslaste vastu

Islandi Norvik Timber teeb tehingu rootslaste Bergs Timberiga, mille tulemusena saavad uue omaniku ka kaks siinset firmat.

Ostuga omandatakse Läti ettevõte Byko-lat, Eestist EWP AS ja Laesti AS ning Inglismaalt Norvik Shipping.

Rootsi ettevõte Bergs Timber allkirjastas täna kavatsuste leppe oma peamise omaniku, Islandi Norvik Timber Industriesiga, et võtta üle nende tegevus Lätis, Eestis ja Suurbritannias.

Uue omaniku saava Eesti saematerjalide tootja Laesti juht Olavi Tang ütles, et nende jaoks tema teada praeguse seisuga midagi ei muutu. „Me ei ole väga suurelt kellegi poolt korraldatud olnud ja praeguse seisuga peaks see jääma enam-vähem samaks,“ tõdes ta.

Tang ütles, et suurt ei muutu ka seetõttu, et Norvik Timberi omanikel on suur enamusosalus ka Bergs Timberis. „Kui nüüd päris isikuid vaadata, siis omanikkond meil muutub, aga mitte väga suuresti.“

Omanikuvahetuse tagamaid ta kommenteerida ei osanud, kuid ütles, et Norvik Timber omandas juba eelmisel aastal suure osa Bergs Timberi aktsiatest ja see oli päris pikalt ette valmistatud. Tema sõnul muutuvad nende omanikud pereettevõttest rahvusvahelisemaks ettevõtteks.

Paraku ei ole uude omandusse mineval Laestil viimasel ajal tooraine nappuse tõttu hästi läinud. „Kõige suurepärasemalt ei ole läinud, aga üldiselt on positiivne ja metsandusettevõttel ei lähe kellelgi siin väga lihtsalt praeguses olukorras.“

Seda, milline hinnasilt Laestile külge pandi, Tang ei teadnud.